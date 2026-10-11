Ponad stu myśliwych zostało odznaczonych podczas uroczystości 50-lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie. Jubileusz, który odbywał się w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie zaszczyciły rodziny myśliwych oraz władze miasta i województwa.

– To ważna służba dla lubuskiego ekosystemu – twierdzi Wojciech Pawliszak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie.

Jak powiedział nam Hubert Harasimowicz, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego myślistwo to nie tylko polowania to coś więcej.

Wojciech Pawliszak przedstawił na uroczystości plany Związku na kolejne lata.

Ryszard Burzawa z Koła Łowieckiego „Orzeł’ w Gorzowie podczas jubileuszu odznaczony został najwyższym odznaczeniem czyli tzw. „Złomem”, oficjalnie nazywanym Honorowym Żetonem Zasługi.

Odznaczeni myśliwi zostali uhonorowani przez kapitułę odznaczeń łowieckich w Warszawie, a także otrzymali lokalne medale Zasłużony dla Gorzowskiego Okręgu Łowieckiego. Jubileusz zakończył koncert sygnalistów.