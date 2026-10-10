Koszykarze EiG Kangoo Basket pokonali u siebie Smyka Prudnik 97:77 w 4 kolejce 4 grupy II ligi.

Gorzowianie wypracowali sobie przewagę już w pierwszej kwarcie, którą wygrali 26:8. Potem mieli przestój w trzeciej odsłonie, gdy rywal na początku zdobył 10 punktów z rzędu, ale ostatecznie zwycięstwo „kangurów” nie było zagrożone:

W niedzielę w programie Muzyka i Sport w Radiu Zachód po 20 oraz w poniedziałek w Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów po 17 szersze rozmowy z Markiem Mańkowskim i Jakubem Dłoniakiem, który rzucił dziś 29 punktów.