Przedsiębiorcy zrzeszeni w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej spotkali się z przedstawicielami Lumina Metals, która planuje kopalnię miedzi w okolicach Nowej Soli. Lokalne firmy mają już teraz pomysły na współpracę.

Posłuchaj relacji ze spotkania:

Lumina Metals chce zainwestować w woj. lubuskim 20 miliardów złotych. W przyszłym roku chce zakończyć tzw. odwierty próbne, co otworzy drogę do koncesji na wydobycie miedzi.

Zakłada budowę dwóch niezależnych ośrodków wydobywczych, z których średnia roczna produkcja górnicza w ciągu pierwszych 10 lat eksploatacji mogłaby wynieść 290 000 ton miedzi i 28 mln uncji srebra. Po uruchomieniu produkcji Lumina stałaby się trzecią co do wielkości spółką wydobywającą srebro na świecie.

Firma podpisała już list intencyjny z KGHM Polska Miedź S.A. Wydobywana koło Nowej Soli miedź miałaby trafiać do huty w Głogowie.