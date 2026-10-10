Siatkarze Volley Gubin wygrali we własnej hali z Ikarem Legnica 3:0 w sobotnim meczu II ligi.
Nieco bardziej zacięte spotkanie było tego dnia w Gorzowie, gdzie miejscowa Akademia Siatkówki Stilon pokonał BTS Bolesławiec 3:2.
Siatkarze Volley Gubin wygrali we własnej hali z Ikarem Legnica 3:0 w sobotnim meczu II ligi.
Nieco bardziej zacięte spotkanie było tego dnia w Gorzowie, gdzie miejscowa Akademia Siatkówki Stilon pokonał BTS Bolesławiec 3:2.
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