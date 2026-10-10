Słuchacze i wykładowcy Instytutu Filozoficzno-Teologicznego zainaugurowali nowy rok akademicki. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej pod przewodnictwem bp. Adriana Puta w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.
Do nowego roku akademickiego przystąpi ponad 100 osób z całego kraju.
– Cieszymy się, że nasza oferta jest coraz popularniejsza – mówi ks. Piotr Bartoszek, dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein:
Natalia Marysiak z Łagowa Lubuskiego, studentka kierunku katechista podkreśla, że chce rozwijać swoją wiarę i przekazywać ją innym osobom:
– Każdy z nas chce wspierać lokalne parafie – mówi Michał Machało z Bytomia Odrzańskiego, student kierunku katechista:
W tym roku Instytut Filozoficzno-Teologiczny uruchomił m.in. studium katechistów oraz podstawowy kurs języka łacińskiego.
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