Słuchacze i wykładowcy Instytutu Filozoficzno-Teologicznego zainaugurowali nowy rok akademicki. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej pod przewodnictwem bp. Adriana Puta w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Do nowego roku akademickiego przystąpi ponad 100 osób z całego kraju.

– Cieszymy się, że nasza oferta jest coraz popularniejsza – mówi ks. Piotr Bartoszek, dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein:

Natalia Marysiak z Łagowa Lubuskiego, studentka kierunku katechista podkreśla, że chce rozwijać swoją wiarę i przekazywać ją innym osobom:

– Każdy z nas chce wspierać lokalne parafie – mówi Michał Machało z Bytomia Odrzańskiego, student kierunku katechista:

W tym roku Instytut Filozoficzno-Teologiczny uruchomił m.in. studium katechistów oraz podstawowy kurs języka łacińskiego.