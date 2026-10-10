Piasek, kałuże i wzniesienia – to przeszkody z którymi zmierzyli się uczestnicy rajdu rowerowego Łężyckie Wertepy. Zawody odbyły się w lesie przy miejscowości Wysokie.
Mężczyźni mieli do pokonania 20 kilometrów, natomiast dla pań przygotowano trasę o długości 10 kilometrów. Łącznie w zawodach rywalizowało 60 zawodników z województwa lubuskiego:
Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Yolobike. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal.
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