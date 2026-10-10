„Obywatel od młodości. Masz głos, masz prawa!” – to hasło tegorocznej edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają prawo”.

Jak wyrażać swoje poglądy? Gdzie leży granica wolności słowa? Czym różni się krytyka od hejtu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi wspólnie poszukają uczniowie i adwokaci. Mówi Elwira Pławska-Raczkowska, koordynatorka akcji:

Choć program zajęć został przygotowany jakiś czas temu, to w obliczu ataków, do których doszło w szkołach w Polsce, ten temat również zostanie poruszony:

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Placówki mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w akcji do 12 października.

Formularz zgłoszeniowy pod LINKIEM