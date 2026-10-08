Jest 119. laureatką literackiej Nagrody Nobla i 19. kobietą wyróżnioną w ten sposób. Komitet Noblowski docenił u Anne Carson „odważną i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną, stworzyła nowe formy współczesnej literatury”.

„Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć” – komentuje dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej zdaniem największą wartością w dziełach Anne Carson jest umiejętność pokazywania – wydawałoby się – zamierzchłej tradycji, jako tradycję nam bliską:

Wyróżnienie dla Anne Carson nie jest zaskoczeniem dla ekspertów z dziedziny literatury. Dr Weronika Rokicka z Wydziału Kultur Azji i Afryki UW podkreśla wielki wkład autorki w światową literaturę.

Ekspertka zauważa, że takie wyróżnienia rzadko trafiają do twórców poza światem Zachodu, ponieważ byłaby to szansa na popularyzowanie literatury azjatyckiej, afrykańskiej, południowoamerykańskiej, a więc dzieł pokazujących doświadczenia ludzi bardzo różnych od nas:

Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Anne Carson w twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasją filologa do słownictwa i pragnieniem poety, by nadawać słowom nowe znaczenia.