Finaliści będą walczyć o nagrody w 3 kategoriach: Lubuski Wawrzyn Literacki, Naukowy i Dziennikarski.

Do rywalizacji literackiej wpłynęło 25 tomów i 39 książek. W kategorii naukowej o zwycięstwo powalczy 14 publikacji. Do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego zgłosiło się 12 dziennikarzy, którzy przedstawili 48 materiałów. Wśród finalistów kategorii dziennikarskiej znajduje się dziennikarka Radia Zachód – Izabela Patek. Gala finałowa Lubuskich Warzynów 2025 26 lutego o 18:00 w sali Janusza Koniusza Biblioteki Wojewódzkiej „Norwida” w Zielonej Górze. Wydarzenie będzie transmitowane on-line. Pełna lista finalistów na stronie biblioteka.zgora.pl.