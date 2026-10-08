Październik to miesiąc poświęcony seniorom. Z tej okazji w Żarach zorganizowano „Strefę bezpiecznego Seniora”. Akcję przygotowali policjanci we współpracy z innymi instytucjami

Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a wzięli w niej udział seniorzy z terenu całego powiatu żarskiego – mówi rzeczniczka żarskiej komendy Żaneta Kumoś.

Na miejscu przeprowadzony został również pokaz automatycznego defibrylatora, dzięki któremu seniorzy mieli szanse nauczyć się jak należy reagować w sytuacji zagrożenia życia.