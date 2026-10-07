Pięć osób zgłosiło swoją kandydaturę na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Rekrutacja trwała do końca września. Przypomnijmy, termin składania ofert został przedłużony. Teraz kandydaci przedstawią swoją wizję funkcjonowania MOSiR-u.

Dzisiaj (7.10.2026) w Radiu Zielona Góra o wynikach naboru mówił prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski:

MOSiR realizuje szereg zadań. Wśród inwestycji jest, m.in. przebudowa stadionu lekkoatletycznego oraz budowa lodowiska i wrotkarni na terenie kąpieliska H2Ochla:

Nowy dyrektor MOSiR-u ma rozpocząć pracę z początkiem roku 2027. Marcin Pabierowski był gościem audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”.

Wysłuchaj całej audycji: „Nasze miasto, nasze sprawy” 7.10.2026