Ukończenie psychologii daje wiele możliwości — i właśnie to bywa czasem kłopotliwe. Można pracować z dziećmi, rodzinami, w szkole, firmie albo punkcie interwencyjnym, a każda z tych dróg wymaga nieco innego przygotowania. Od czego zacząć wybór? Zobacz, co warto przemyśleć, zanim wybierzesz studia podyplomowe.

Zacznij od pytania: Z kim chcę pracować?

Dobrze dobrane psychologiczne studia podyplomowe powinny odpowiadać na konkretną potrzebę – dostarczać umiejętności do pracy z grupą, z którą faktycznie wiążesz swoją terapeutyczną pracę. Wsparcie siedmiolatka po rozstaniu rodziców, pomoc dorosłemu po wypadku i praca z zespołem sprzedaży to trzy zupełnie różne obszary działalności, choć wszystkie opierają się na wiedzy o człowieku.

Kiedy grupa jest już określona, wybór dalszego kształcenia przestaje być loterią. Łatwiej wtedy ocenić, jaki zakres wiedzy będzie rzeczywiście przydatny i które programy odpowiadają temu, czym chcesz zajmować się w praktyce. Dopiero wtedy warto sprawdzić, co oferują psychologiczne studia podyplomowe, i porównać dostępne programy pod kątem planowanego obszaru pracy.

Co po psychologii?

Praca z dziećmi i młodzieżą może prowadzić w kilka stron. W jednym przypadku większe znaczenie będzie miała wiedza o rozwoju i trudnościach pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu dziecka. W innym centrum zainteresowania może znaleźć się psychologia edukacji, która koncentruje się na funkcjonowaniu ucznia, jego potrzebach oraz wsparciu związanym z procesem uczenia się i środowiskiem szkolnym.

Innym obszarem jest interwencja kryzysowa. Kontakt z osobą po stracie, doświadczeniu przemocy czy innym poważnym zdarzeniu wymaga odpowiedniego przygotowania i znajomości zasad udzielania pomocy. Jeszcze inna perspektywa pojawia się w psychologii pracy i organizacji, gdzie wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w środowisku zawodowym, m.in. w rekrutacji, doradztwie czy rozwoju pracowników.

Różnica nie sprowadza się więc wyłącznie do tego, z kim się pracuje. Znaczenie ma również rodzaj problemów, z którymi spotyka się specjalista, oraz zakres kompetencji potrzebnych w danym obszarze. Jeśli planowana jest praca psychologa w szkole, trzeba dodatkowo sprawdzić wymagania kwalifikacyjne obowiązujące na tym stanowisku.

Do pracy psychologa w szkole potrzebne jest także przygotowanie pedagogiczne

Placówki oświatowe działają według określonych przepisów dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Sam dyplom ukończenia psychologii nie wystarcza do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkole – wymagane jest również przygotowanie pedagogiczne.

Jeśli nie zostało ono zdobyte wcześniej, można je uzupełnić w ramach odpowiednich studiów. W ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego znajduje się przygotowanie pedagogiczne dla psychologów . Program pozwala zdobyć wiedzę i kompetencje potrzebne do pracy nauczyciela psychologa w środowisku oświatowym.

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego studia podyplomowe odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a materiały dydaktyczne opracowane przez ekspertów są dostępne na innowacyjnej platformie online. Dzięki temu można wracać do nich w czasie dopasowanym do własnego planu dnia.

Kierunek Edukacja: napisz własną historię sukcesu!

Psychologia uczy zadawania trafnych pytań — również o własną przyszłość. Kampania „Kierunek Edukacja” w WSKZ opiera się na prostym założeniu: rozwój rzadko zaczyna się od gotowego planu na dziesięć lat. Zwykle jego początkiem jest ciekawość: „Co dzieje się z tym dzieckiem w klasie?”, „Dlaczego ten zespół od trzech miesięcy nie potrafi się porozumieć?”, a następnie chęć rozwiązywania tych problemów.

Sukces nie ma jednego scenariusza. Dla jednej osoby będzie nim praca w szkolnym gabinecie, dla innej stanowisko w dziale personalnym albo dyżur w punkcie interwencyjnym. Jeśli zastanawiasz się, jakie studia rzeczywiście poszerzą Twoje możliwości, zajrzyj na studia-online.pl i spokojnie porównaj programy z celem, który sobie stawiasz.