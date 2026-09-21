Wielkie historie nie powstają same – stoją za nimi decyzje, ambicje i odwaga, by sięgać po więcej. W kampanii Kierunek edukacja WSKZ inspiruje, by świadomie tworzyć własną.

Zostań autorem własnego sukcesu

Każda kariera to opowieść, na którą składają się kolejne rozdziały, zwroty akcji i przełomowe momenty. Sukces zawodowy rzadko jest dziełem przypadku – znacznie częściej to efekt przemyślanych wyborów, odwagi do podejmowania nowych wyzwań oraz nieustannego inwestowania we własny rozwój. W tym procesie edukacja jest fundamentem: daje narzędzia do budowania pewności siebie, poszerza horyzonty i pozwala dostrzec możliwości na zmieniającym się rynku pracy.

Idea ta to serce kampanii Kierunek edukacja, realizowanej przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Przesłanie akcji jest proste, a zarazem inspirujące: niezależnie od miejsca, w którym się obecnie znajdujesz, zawsze jest dobry moment, by chwycić za pióro i świadomie napisać nowe warunki swojej przyszłości.

Radek Kotarski – ambasador świadomego rozwoju

Otwartość na świat, niegasnąca ciekawość i dążenie do mądrego rozwoju – to wartości, wokół których skupia się akcja Kierunek edukacja. Doskonale uosabia je ambasador kampanii, Radek Kotarski – znany popularyzator wiedzy, autor bestsellerowych książek i przedsiębiorca. Od lat udowadnia on, że uczenie się to pasjonująca podróż, a zdobywane kompetencje są najcenniejszą inwestycją w przyszłość.

Razem od 25 lat tworzymy historie sukcesu

Tegoroczna kampania ma wyjątkowy, jubileuszowy wymiar. Przesłanie akcji łączy się bowiem z 25-leciem działalności Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Ćwierć wieku na rynku edukacyjnym to czas nieustannego doskonalenia oferty i dostosowywania jej do zmian technologicznych oraz oczekiwań pracodawców.

Jubileusz stanowi idealną okazję, by spojrzeć na działalność Uczelni przez pryzmat wielu indywidualnych historii jej studentów i słuchaczy. To właśnie z ich sukcesów składa się opowieść o WSKZ.

Od pierwszej strony po kolejne rozdziały

Każdy autor potrzebuje odpowiednich narzędzi, by móc swobodnie kreować swoją ścieżkę. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje model kształcenia dopasowany do zróżnicowanych potrzeb i etapów zawodowych. W bogatej ofercie WSKZ znajdują się:

studia licencjackie i inżynierskie,

studia magisterskie oraz jednolite magisterskie,

studia podyplomowe,

studia MBA.

Ważnymi elementami modelu edukacyjnego WSKZ są nowoczesność i elastyczność. Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Całodobowy dostęp do intuicyjnej platformy online pozwala swobodnie łączyć zdobywanie wiedzy z pracą zawodową, życiem rodzinnym oraz osobistymi pasjami.

Każda dobra historia potrzebuje inspirujących przewodników

W tworzeniu udanej historii sukcesu ogromną rolę odgrywają przewodnicy, od których czerpiemy wiedzę i inspirację. WSKZ stawia na najwyższe standardy akademickie i praktyczne podejście. Studenci i słuchacze mają dostęp eksperckich do materiałów dydaktycznych tworzonych m.in. przez wykładowców powiązanych z renomowanymi, światowymi ośrodkami naukowymi, takimi jak Harvard, Oxford czy Cambridge.

Teoretyczną wiedzę dopełnia perspektywa doświadczonych praktyków biznesu związanych z wiodącymi markami, takimi jak Revolut, Shazam czy Brand24. Połączenie autorytetów ze świata nauki i liderów rynku umożliwia zdobywanie aktualnych, cennych kompetencji.

Czas na nowy rozdział

Nie odkładaj swoich ambicji na później. Dołącz do społeczności WSKZ i zacznij pisać kolejny rozdział swojej historii sukcesu. W ramach kampanii Kierunek edukacja Uczelnia przygotowała wyjątkową promocję do -50% na wybrane studia. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się w pełni online, co pozwala na szybkie i wygodne dopełnienie wszelkich formalności.

Sprawdź ofertę i poznaj szczegóły na stronie kampanii: https://studia-online.pl/promocja.

Kierunek edukacja. Tworzymy historie sukcesu. Razem od 25 lat.