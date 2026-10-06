Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Nowina” w Nowym Kisielinie wybrały się do Pracowni Ceramicznej „Nasze Wolne Życie” w Pomorsku. To było coś więcej niż warsztaty – to potrzeba kobiecej solidarności i potrzeba zatrzymania się, choć na chwilę w pędzącym świecie.

Gospodarze Małgosia i Przemek Zielińscy przy ziołowej herbacie i domowym cieście zainicjowali rozmowę o życiowych wyborach i budowaniu autentycznych miejsc. Później przestrzeń wypełniła praca z gliną – próba ujarzmienia materiału i wyzwolenia twórczej inwencji. Towarzyszyły temu śmiech, dobry humor, wymiana pomysłów i techniczne wsparcie. Spotkanie miało wymiar międzypokoleniowy wyzwalając przy tym poczucie spełnienia, bezpieczeństwa i przynależności.