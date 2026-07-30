Zasady postępowania podczas kryzysu, np. informacje o sygnałach ostrzegawczych, miejscach schronienia i zawartości plecaka ewakuacyjnego można znaleźć w przygotowanym przez MSWiA poradniku bezpieczeństwa.

„Poradnik bezpieczeństwa” jest dostępny do pobrania w wersji elektronicznej pod adresem >>http://poradnikbezpieczenstwa.gov.pl<<.

W publikacji są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Jak czytamy, w Polsce mamy dwa rodzaje sygnałów alarmowych: ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty oraz odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Jeśli przebywasz w miejscu, w którym pojawiło się bezpośrednie zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia, nie zwlekaj z ewakuacją. Jeżeli władze lub służby ratownicze zdecydują o ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń. Informacje będziesz dostawać na bieżąco ze stron rządowych, Alertów RCB, RSO i mediów

– przypominają autorzy poradnika.

Ważne jest, by każdy w domu miał przygotowany plecak ewakuacyjny. Powinny się w nim znaleźć: woda butelkowana, filtry lub tabletki do uzdatniania wody, apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji, dokumenty (w tym ich kopie na pendrivie), gotówka w różnych nominałach, latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie, żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (np. batony energetyczne, suszone owoce, bakalie), ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna, scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane, ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna oraz alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Informacje o lokalizacji miejsc schronienia można znaleźć w urzędzie gminy, jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie >>https://www.gov.pl/web/kgpsp<<.

Autorzy poradnika wskazali, co należy zrobić, jeśli nie można ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia. Jak podkreślają, należy wtedy pozostać w domu – z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach.

Jeśli jesteś poza domem, szukaj miejsc, które zapewniają przynajmniej minimum ochrony (najniższe kondygnacje budynków, w tym piwnice, garaże podziemne, tunele, przejścia podziemne). Nawet zwykłe zagłębienia terenu zapewniają lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni

– wyjaśniają.

W poradniku dużo miejsca poświęcono także powszechnemu obowiązkowi obrony ojczyzny czy roli poszczególnych instytucji oraz społeczeństwa w czasie kryzysu. Znalazły się tam również informacje na temat udzielania pierwszej pomocy czy zachowania w poszczególnych zagrożeniach, w tym w czasie pożaru, powodzi i ataku z powietrza, a także numery telefonów alarmowych.

Nad stworzeniem poradnika kryzysowego MSWiA, MON i RCB pracowały od początku roku 2025. W prace zaangażowanych było prawie 60 ekspertów z różnych dziedzin. Broszura jest wzorowana m.in. na podobnym poradniku wydanym przez rząd Szwecji.