„Szkło Must Go On” – pod takim hasłem w sobotę przed Pałacem Książęcym w Żaganiu odbędzie się wielka akcja zbiórki szklanych butelek czy słoików. Za każde 10 takich odnawialnych odpadów można dostać wrzos w doniczce. Organizatorzy zabezpieczyli dla mieszkańców, którzy wezmą udział w inicjatywie 2 tysiące wrzosów.

Sobotnie wydarzenie zbiega się z Ogólnopolskim Dniem Segregacji Szkła. W całym kraju zaplanowano działania edukacyjne związane z powtórnym wykorzystywaniem odpadów. Jak mówi Joanna Blinow z Łużyckiego Centrum Recyklingu Żagań będzie jednym z trzech miast w Polsce, gdzie ta teoria przekuwana będzie w praktykę. Podobne zbiórki odbędą się także w Kędzierzynie-Koźlu i Kościerzynie.

Dodajmy, że tylko od początku roku marszowski ŁCR poddał recyklingowi 18 tysięcy ton szkła.