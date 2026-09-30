Sesja dziennikarska, która towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Na Reportaż Radiowy im Ireny Linkiewicz „Po prostu człowiek”.

Dwa tygodnie temu cykl rozpoczęliśmy od przypomnienia twórczości i sylwetki naszej patronki i koleżanki Ireny Linkiewicz. Tydzień później tematem drugiego panelu była historia Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia czyli wyspecjalizowanej redakcji Polskiego Radia S.A, która od dziesięcioleci zajmuje się tworzeniem, rozwojem oraz promowaniem artystycznego reportażu dźwiękowego oraz dokumentu radiowego w Polsce. Jego założycielką była Janina Jankowska, a kontynuatorką jej pracy Irena Piłatowska. W ubiegłym roku podczas pierwszej edycji sesji obie Panie wspominały czas powstania i pierwszych lat działalności tej niezwykłej jednostki organizacyjnej. Po roku wracamy do historii Studia wspominając jego dalszy rozwój już pod kierownictwem Ireny Piłatowskiej.

Przed nami panel „Jesteśmy reportażową rodziną”- część druga opowieści red. Jana Smyka o historii polskiego reportażu radiowego, którą utrwalił na stronach napisanej przez siebie „Antologii polskiego reportażu radiowego”- jedynej jak do tej pory tak kompletnej i obszernej publikacji na ten temat. Na ponad czterystu stronach zostały opisane sylwetki reportażystów, których prace pojawiały się na falach Polskiego Radia w różnych okresach jego działalności. Na dołączonych do wydawnictwa dwóch płytach zamieszczono 333 reportaże w postaci audio. Publikacja ta jest hołdem dla reportażystów pracujących dla Polskiego Radia, którzy od 100 lat tworzyli i tworzą niezapomniane reportaże i radiowe dokumenty.

Proces powstawania antologii dał autorowi możliwość powrotu do postaci, które w historii Polskiego Radia zapisały się wyraźnie, a dziś gdyby nie publikacja, pozostałyby zapomniane. Jan Smyk z właściwym sobie poczuciem humoru i erudycją opowiedział nam o wybranych audycjach i ich autorach.

Do końca II edycji cyklu jeszcze dwa panele:

– „Mikrofon na styropianie”- prezentacja na podstawie własnych wspomnień – Janina Jankowska

– „Reportażysta z paszportem, czyli o naszych reportażowych sukcesach w konkursach

międzynarodowych – cz. II”- moderacja Anna Sekudewicz

Wszystkie zostały zarejestrowane i są prezentowane w naszym cyklu w formie audycji.

FOTO – Krzysztof Filmanowicz