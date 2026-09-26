Piłkarki TS Masterchem Przylep przegrały przed własną publicznością z GKS-em Tychy 2:6 w meczu grupy III trzeciej ligi.

Do przerwy GKS prowadził 3:0 po dwóch bramkach Patrycji Kielesz w 10 i 25 minucie oraz golu Natalii Kilan w 21. Po zmianie stron w 60 minucie TS Przylep zdobył gola po uderzeniu Kolumbijki Lizeth Saldany Acosty. Rywalki odpowiedziały trzema golami. Dwa razy trafiła Kielesz w 69 i 87 minucie, a w 83 minucie z karnego bramkarkę TS-u Wiktorię szadzaniec pokonała Nikola Kania. Gospodynie odpowiedziały golem Lizeth Saldany w doliczonym czasie gry:

Najskuteczniejszą z\wodniczką na boisku była Patrycja Kielesz z GKS-u Tychy: