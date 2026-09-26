W derbowym pojedynku 10. kolejki piłkarskiej III ligi Stilon Gorzów pokonał na wyjeździe Carinę Gubin 3:1.

W mecz lepiej weszli gospodarze, którzy od 13 minuty prowadzili po golu Kacpra Szostaka. Gorzowianie zdołali odpowiedzieć jeszcze przed przerwą za sprawą trafienia Mateusza Walczaka. Decydujące o rozstrzygnięciu bramki padły dopiero w końcowej fazie meczu – najpierw w 75 minucie prowadzenie dał Stilonowi Antoni Bezdel, a chwilę później podwyższył Marcel Pawłowski.

Tym samym gorzowski zespół przełamał się po pięciu z rzędu spotkaniach bez zwycięstwa, natomiast dla ostatniej w tabeli Cariny to już dziewiąty pojedynek bez wygranej.