Lourdes leży w południowo-zachodniej Francji, u stóp Pirenejów. Jest jednym z najbardziej znanych ośrodków kultu maryjnego na świecie, odwiedzanym co roku przez miliony pielgrzymów, w tym wielu chorych w nadziei na uzdrowienie. Leon XIV będzie trzecim papieżem, który złoży tam wizytę.

Historia sanktuarium rozpoczyna się w 1858 roku, gdy według tradycji katolickiej między 11 lutego a 16 lipca Matka Boża osiemnaście razy ukazała się w grocie skalnej Bernadecie Soubirous, 14-letniej dziewczynce z ubogiej rodziny. To właśnie wtedy miało trysnąć w tym miejscu źródło krystalicznie czystej wody, które bije nieprzerwanie do dziś. Z tego czasu pochodzi też relacja o pierwszym uzdrowieniu dzięki wodzie ze źródła. Kościół uznał w 1862 roku autentyczność objawień Bernadety, kanonizowanej w 1933 roku.

Od XIX wieku do Lourdes kierowały się tysiące, a potem miliony wiernych. Przybywają oni, by powtórzyć gesty Bernadety: dotknąć skały groty, zapalić świecę, napić się wody ze źródła i obmyć twarz, a także odmówić różaniec, oddać się modlitwie i kontemplacji. Wielu przybywa w nadziei na uzdrowienie. Kościół katolicki uznał oficjalnie 72 cudowne uzdrowienia, ostatnie w 2025 roku.

Centrum sanktuarium stanowi Grota Massabielska (Grota Objawień); figura Matki Bożej znajduje się w niszy w górnej części groty. Na terenie sanktuarium (ponad 50 ha) znajduje 28 obiektów kultu, w tym trzy bazyliki, 25 kościołów i kaplic. Co roku odprawianych jest w Lourdes 10 tysięcy mszy, w sanktuarium jest około 30 stałych kapelanów pochodzących z różnych krajów.

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Lourdes odwiedza około 3 mln pielgrzymów każdego roku, co sprawia, że zaledwie kilkunastotysięczna miejscowość jest drugim we Francji miastem, po Paryżu, pod względem liczby hoteli (ma ich ponad 140). Według danych z 2026 roku pielgrzymi przybywają z ponad 160 krajów, a 42 proc. z nich to mieszkańcy Francji. Na kolejnym miejscu są goście z: Włoch (14 proc.), Hiszpanii (9 proc.), Wielkiej Brytanii (6 proc.), Niemiec (5 proc.) i Polski (4 proc.).

Jan Paweł II pielgrzymował do Lourdes dwukrotnie: w sierpniu 1983 r. był pierwszym urzędującym papieżem, który odwiedził sanktuarium. Po raz drugi był w Lourdes w sierpniu 2004 roku; była to jego ostatnia podróż poza granice Włoch. Jego następca, Benedykt XVI przybył do słynnego miejsca w 2008 roku, w 150. rocznicę objawień Bernadety Soubirous. Leon XIV będzie więc trzecim urzędującym papieżem, który odwiedzi Lourdes. Niemniej, kilku papieży w historii odwiedziło je jeszcze jako kardynałowie, a później wspierali rozwijający się tam kult. Papież Franciszek nigdy nie odwiedził sanktuarium, ale zaznaczał, że w Lourdes szczególną troską otaczani są ludzie chorzy i w trudnej sytuacji.

Jan Paweł II pielgrzymował do Lourdes dwukrotnie: w sierpniu 1983 r. był pierwszym urzędującym papieżem, który odwiedził sanktuarium. Po raz drugi był w Lourdes w sierpniu 2004 roku; była to jego ostatnia podróż poza granice Włoch. Jego następca, Benedykt XVI przybył do słynnego miejsca w 2008 roku, w 150. rocznicę objawień Bernadety Soubirous. Leon XIV będzie więc trzecim urzędującym papieżem, który odwiedzi Lourdes. Niemniej, kilku papieży w historii odwiedziło je jeszcze jako kardynałowie, a później wspierali rozwijający się tam kult. Papież Franciszek nigdy nie odwiedził sanktuarium, ale zaznaczał, że w Lourdes szczególną troską otaczani są ludzie chorzy i w trudnej sytuacji.