Wielu polityków koalicji rządowej apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co według nich otworzyłoby drogę do wprowadzenia kolejnego programu osłonowego.

Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej pytany, co się stanie jeśli prezydent ustawy nie podpisze ustawy podkreślił, że strona rządowa będzie musiała znaleźć taki mechanizm, żeby ulżyć Polakom:

Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt:

Dorota Olko z Lewicy nie ma złudzeń, jaka będzie decyzja prezydenta:

Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad cztery miliardy złotych. Pieniądze te miałyby być przeznaczone na program osłonowy w związku z utrzymywaniem się bardzo wysokich cen paliw.