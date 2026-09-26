Masz niepotrzebne ubrania? Dzisiaj możesz się ich pozbyć. W Gorzowie wciąć trwa mobilna zbiórka tekstyliów.

Po raz kolejny wóz Inneko wyjechał w miasto, by zebrać pod mieszkańców tekstylia. Przypomnijmy: na mocy nowych przepisów niepotrzebnych ubrań nie można już wrzucać do kosza na odpady zmieszane – należy je dostarczyć do PSZOKu. Aby ułatwić mieszkańcom pozbycie się rzeczy Inneko pojawiło się na kilku osiedlach, gdzie mieszkańcy bez problemu mogli oddać zużyte rzeczy. Frekwencja dopisuje – przyznała Magdalena Pietrzak, dyspozytor z Inneko.

Dla mieszkańców to przede wszystkim wygodna, bo nie każdy ma możliwość dojechania do najbliższego PSZOku.

Dzisiaj jeszcze do godziny 14:30 wóz Inneko będzie zbierał tekstylia na Zawarciu na parkingu Jysk, na Piaskach przy Intermarche oraz na osiedlu Słonecznym na parkingu przy Biedronce przy ulicy Olimpijskiej.