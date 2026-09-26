Gościem Krzysztofa Baługa jest prof. Jarosław Macała, politolog UZ
https://youtu.be/jWOVej3s8cE
Gościem Krzysztofa Baługa jest prof. Jarosław Macała, politolog UZ
https://youtu.be/jWOVej3s8cE
Goście Forum Radia Zachód dyskutowali o planach budowy amerykańskiej stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Przedstawiciele polskiego resortu obrony w...
Kilkunastu kajakarzy ruszyło dziś na trasę Kłodawką, pokonując odcinek od ujścia Srebrnej do Parku Róż. Trasa jest wymagająca, ale bardzo...
Polski rząd chce konsolidacji szpitali, zwłaszcza oddziałów, które pełnią te same funkcje, a działają w niewielkich odległościach od siebie. Ministerstwo...
Dlaczego osoby z nadpobudliwością tyją, odkładają ważne sprawy na ostatnią chwilę i mają problemy z rozładowaniem energii? Tego mogą dowiedzieć...
Gościem był Mateusz Karkoszka, sekretarz Strzelec Krajeńskich, przewodniczący rady powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Masz niepotrzebne ubrania? Dzisiaj możesz się ich pozbyć. W Gorzowie wciąć trwa mobilna zbiórka tekstyliów. Po raz kolejny wóz Inneko...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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