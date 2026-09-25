Minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne podpisanie ustawy umożliwiającej obniżenie cen paliw po jego powrocie ze Stanów Zjednoczonych. W czwartekSenat nie zaproponował poprawek do ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy „Ceny Paliwa Niżej.

– Brak podpisu pod regulacją obciąży prezydenta odpowiedzialnością za wysokie ceny paliwa w Polsce – mówił w Choczewie minister energii Miłosz Motyka:

Jest to drugie podejście nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. Poprzednią wersję regulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem ustawa łamała zasady niedziałania prawa wstecz.