Prof. Jarosław Macała krytycznie o słowach Donalda Trumpa. Politolog związany z Uniwersytetem Zielonogórskim nie kupuje rozgłaszanych przez amerykańskiego prezydenta twierdzeń o tym, że wysokie ceny ropy na świecie odpowiada Ukraina atakująca rafinerie w głębi Rosji.

– Trump jest w trudniej sytuacji, bo ma przed sobą wybory połówkowe do kongresu, a amerykańska opinia publiczna jest przeciwko niemu – ocenia prof. Macała:

W piątek wieczorem ukraińskie siły zbrojne skutecznie zaatakowały jedną z największych rafinerii w południowej Rosji.

Prof. Macała był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija tydzień” (posłuchaj całej rozmowy).