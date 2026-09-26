Kilkunastu kajakarzy ruszyło dziś na trasę Kłodawką, pokonując odcinek od ujścia Srebrnej do Parku Róż. Trasa jest wymagająca, ale bardzo urokliwa – mówi Ireneusz Kalitko ze Stowarzyszenia EuroJumelanges, organizator spływu.

Uczestnicy mieli zapewnione kajaki, wiosła i kamizelki. Mimo jesiennej aury gorzowianie chętnie dołączyli do wydarzenia.

Spływ rozpoczął się około godziny 9:30, a na pokonanie całej trasy zaplanowano około 5 godzin. Jeszcze tej jesieni odbędzie się kolejny spływ, ale tym razem dla nieco bardziej zaawansowanych kajakarzy, bo trasa będzie dłuższa i bardziej wymagająca – będzie prowadziła od Mironic od Ujścia Warty.