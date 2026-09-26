Pan Artur Czernicki z Urzut został zwycięzcą wrześniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. W decydującej rozgrywce pokonał panów: Jacka Stankiewicza z Zielonej Góry, Grzegorza Zapytowskiego z Kłodawy i Arkadiusza Kirchnera z Nowej Soli. Fundatorem głównej nagrody (żelazko parowe) jest nowosolska firma Ekolbud. a nagrody pocieszenia ufundowało Radio Zachód.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (26.09):

1. Proszę podać imię i nazwisko polskiej kolarki, która zdobyła złoty medal rozgrywanych w Montrealu mistrzostw świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek.

Odp. Maria Okrucińska.

2. Który z polskich lekkoatletów najwięcej razy reprezentował nasz kraj podczas mistrzostw Europy?

Odp. Najwięcej 6 razy na mistrzostwach Starego Kontynentu Polskę reprezentował młociarz Szymon Ziółkowski (w latach 1998 – 2014).

3. Który z polskich sportowców w latach 1997–2004 pełnił honorową funkcję Ambasadora ds. Tolerancji i Fair Play przy Radzie Europy?

Odp. Czterokrotny mistrz olimpijski chodziarz Robert Korzeniowski.

4. Ile bramek dla klubu Inter Miami zdobył argentyński piłkarz Lionel Messi?

Odp. 100 – Inter Miami sięgnął po piłkarski Puchar Campeones, pokonując u siebie meksykański Cruz Azul 2:0. Bohaterem spotkania został Lionel Messi, który najpierw otworzył wynik strzałem głową po dośrodkowaniu Luisa Suareza, a w 81. minucie zaliczył asystę z rzutu rożnego przy trafieniu Casemiro. Trafienie z 24. minuty miało dla 39-letniego Argentyńczyka wymiar symboliczny była to jego 100. bramka w 115. występach dla zespołu z Florydy. Co ciekawe, jubileuszowy gol padł w starciu z tym samym rywalem, przeciwko któremu Messi zadebiutował strzelecko w lipcu 2023 roku.

Ranking finalistów:

17,5 – Artur Czernicki

16,5 – Grzegorz Zapytowski

14 – Arkadiusz Kirchner

11,5 – Jacek Stankiewicz

9,5 – Marek Stachowiak

8 – Daniel Szymański

5 – Marek Lasota

3,5 – Jacek Biereśniewicz

2 – Daniel Kuczak

1,5 – Daniel Piejko