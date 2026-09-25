Do lubuskich derbów dojdzie w sobotę w Gubinie. W 10 kolejce spotkań grupy 3 III ligi piłkarze miejscowej Cariny zmierzą się w gorzowskim Stilonem. Mecz rozpocznie się o godzinie 16.

W poprzednim sezonie zespół Cariny spokojnie utrzymał się w III lidze, ale w tym – jak na razie – zdobył tylko 5 punktów i jest na ostatnim miejscu w tabeli i trener Stilonu Karol Gliwiński ma nadzieję, że po tej kolejce ten dorobek się nie powiększy.

W kadrze na mecz ze Stilonem Gorzów w zespole Cariny mają pojawić się piłkarze, którzy pauzowali ze względu na kontuzje. Mówi Andrzej Iwanicki – prezes gubińskiego klubu: