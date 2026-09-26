Dlaczego osoby z nadpobudliwością tyją, odkładają ważne sprawy na ostatnią chwilę i mają problemy z rozładowaniem energii? Tego mogą dowiedzieć się ci, którzy odwiedzą świebodzińską fosę miejską. Do godziny 16 trwa festyn zorganizowany przez fundację Neurozmaici. Wydarzenie wpisuje się w trwający tydzień świadomości ADHD. Na mieszkańców czekają specjaliści: psycholog, psychiatra, trener sensoryczny i dietetyk.

Prezes fundacji Anna Malecka mówi, że osoby z ADHD to 10 – 15% społeczeństwa dlatego warto przyjść do fosy i posłuchać specjalistów:

Eksperci opowiadają nie tylko o tym jak funkcjonuje ciało. Psycholog Magdalena Hołownia zapoznaje świebodzinian z działaniem mózgu osób nadpobudliwych:

Radio Zachód jest patronem medialnym imprezy a szerszy materiał już w poniedziałkowej popołudniówce Radia Zachód.