Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze świętuje 205 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji w placówce odbywają się spotkania autorskie oraz projekcja filmu nagrodzonego podczas tegorocznego Kozzi Film Festiwal.

W tym roku symbolicznym gościem urodzin jest Stanisław Grochowiak, a zaproszeni goście interpretują jego twórczość.

– Musimy pamiętać o naszych wielkich poetach – podkreśla Andrzej Buck, dyrektor biblioteki:

Krytyk literacki Jakub Rawski przyznaje, że dzieła Grochowiaka były różnorodne:

– Dzieła Norwida i Grochowiaka łączą pokolenia – zaznacza Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie:

Gościem specjalnym wydarzenia są aktorzy Olgierd Łukasiewicz oraz Zdzisław Wardejn, którzy wspólnie przedstawią poezję Norwida i Grochowiaka.