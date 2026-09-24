Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze świętuje 205 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji w placówce odbywają się spotkania autorskie oraz projekcja filmu nagrodzonego podczas tegorocznego Kozzi Film Festiwal.
W tym roku symbolicznym gościem urodzin jest Stanisław Grochowiak, a zaproszeni goście interpretują jego twórczość.
– Musimy pamiętać o naszych wielkich poetach – podkreśla Andrzej Buck, dyrektor biblioteki:
Krytyk literacki Jakub Rawski przyznaje, że dzieła Grochowiaka były różnorodne:
– Dzieła Norwida i Grochowiaka łączą pokolenia – zaznacza Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie:
Gościem specjalnym wydarzenia są aktorzy Olgierd Łukasiewicz oraz Zdzisław Wardejn, którzy wspólnie przedstawią poezję Norwida i Grochowiaka.
Polecamy
Komentarze po wizycie „Książula” w Zielonej Górze
- Opinia Książula jest dla nas krzywdząca - mówią ambasadorzy Lubuskich Produktów Regionalnych. Chodzi o film zamieszczony w sieci przez...Czytaj więcejDetails