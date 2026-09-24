Sesji dziennikarska, która towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Na Reportaż Radiowy im Ireny Linkiewicz „Po prostu człowiek”. Tydzień temu cykl rozpoczęliśmy od przypomnienia twórczości i sylwetki naszej patronki i koleżanki Ireny Linkiewicz. Tym razem kontynuujemy temat historii polskiego reportażu radiowego w kontekście bardziej ogólnopolskim.

Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia to wyspecjalizowana redakcja Polskiego Radia S.A, która od dziesięcioleci zajmuje się tworzeniem, rozwojem oraz promowaniem artystycznego reportażu dźwiękowego oraz dokumentu radiowego w Polsce. Wszak polscy reportażyści radiowi należą do światowej czołówki w tej branży regularnie zdobywając prestiżowe nagrody (m.in. Prix Italia ,Prix Europa, Premios Ondas). Obok reportażystek i reportażystów skupionych wokół studia w Warszawie, od lat jego działalność wspierana jest przez autorów ze wszystkich rozgłośni Polskiego Radia w Polsce. W ten sposób od lat tworzy się niezwykła oferta programowa, ale także środowisko twórców, którzy przy różnych okazjach: sesjach dziennikarskich, konkursach spotkaniach nieformalnych komunikują się wymieniając doświadczenia, emocje, pomysły i mając świadomość, że jesteśmy jedna reportażową rodziną.

Jego założycielką była Janina Jankowska, a kontynuatorką jej pracy Irena Piłatowska. W ubiegłym roku podczas pierwszej edycji sesji obie Panie wspominały czas powstania i pierwszych lat działalności tej niezwykłej jednostki organizacyjnej. Po roku wracamy do historii Studia wspominając jego dalszy rozwój już pod kierownictwem Ireny Piłatowskiej.

A to wszystko przez to, że już po raz trzeci gościliśmy w Zielonej Górze najlepszych polskich reportażystów radiowych. W roku 2024 postanowiliśmy zorganizować pierwszy ogólnopolski konkurs dziennikarski, który nazwaliśmy „Po prostu człowiek”. A w tym roku 39 prac nadesłanych na trzecią edycję konkursu przez reportażystów z prawie wszystkich rozgłośni Polskiego Radia były ocenianych przez wybitnych polskich reportażystów: Janiną Jankowską, Irenę Piłatowską, Annę Sekudewicz, Jana Smyka i Cezarego Galka. Pomysł na organizację pojawił się po rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu dwa lata temu. Obecność w jednym miejscu sław polskiego reportażu radiowego, członków konkursowego jury aż zachęcała do spotkania z naszymi nominowanymi, znakomitymi reportażystami nieco młodszego pokolenia. Szczególnie dla tych najmłodszych (pod względem stażu) kontakt ten okazał się wręcz fascynujący. Subiektywna, czyli zapamiętana indywidualnie z całym bagażem emocji i kontekstów, opowiedziana ze swadą i refleksją.

Tegoroczne panele to oprócz audycji o Patronce i aktualnej czyli – „Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia” :

– „Jesteśmy reportażową Rodziną – cz. II”- prezentacja Jan Smyk twórca „Leksykonu Polskiego

Reportażu Radiowego”

– „Mikrofon na styropianie”- prezentacja na podstawie własnych wspomnień – Janina Jankowska

– „Reportażysta z paszportem, czyli o naszych reportażowych sukcesach w konkursach

międzynarodowych – cz. II”- moderacja Anna Sekudewicz

Wszystkie zostały zarejestrowane i są prezentowane w naszym cyklu w formie audycji.

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Zdjęcia: Krzysztof Filmanowicz