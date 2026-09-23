Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w Nowym Jorku PAP, że gdyby USA udzieliły Ukrainie licencji na rakiety do systemu Patriot, to byłby dobry kierunek i oznaka solidarności z Kijowem.

We wtorek (22 września) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem poinformował, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Przekazał ponadto, że Trump pozytywnie odnosi się do udzielenia Ukrainie licencji na rakiety do systemu Patriot i że firma Raytheon wyraziła gotowość do współpracy z Ukrainą.

Prezydent USA odniósł się tymczasem do propozycji Zełenskiego dotyczącej trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy w kuluarach szczytu G20 w Miami. Trump odparł, że nie sądzi, by doszło do tego w Miami, lecz zaznaczył, że Władimir Putin chce się spotkać.

Mieliśmy już spotkanie na Alasce. Myślę, że on chciałby zrobić następne (…) i on się spotka. Jest chętny, by się spotkać. Chciałby zakończyć tę wojnę i myślę, że obaj chcieliby zakończyć tę wojnę

– dodał.

Spotkanie Trump-Zełenski

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Zełenski spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku, przywódcy uczestniczyli tam w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Sikorski był proszony przez PAP o ocenę tych oświadczeń po spotkaniu Zełenski-Trump; był też pytany, czy jego zdaniem efekty tych rozmów dają szansę za zakończenie lub przynajmniej zawieszenie działań wojennych w Ukrainie jeszcze przed zimą.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Ukraina od dawna dąży do szybkiego ruszenia z negocjacjami pokojowymi, a Polska to popiera.

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Ja usłyszałem dwie pozytywne rzeczy w dniu dzisiejszym ze strony prezydenta USA: po pierwsze, wezwał prezydenta Rosji do zakończenia wojny – czyli agresora; po drugie, że mógłby aktywować ustawę Lindseya Grahama. To byłby mocny element nacisku na rosyjską gospodarkę i finanse, które są już pod presją

– ocenił.

Nawiązał w ten sposób do tego, że Trump zapowiedział we wtorek w swoim wystąpieniu na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że użyje ustawy o cłach i sankcjach na Rosję, by zakończyć wojnę tego państwa z Ukrainą. Trump udzielił też krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby ONZ, gdzie wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. Pytany o swoje przesłanie do Władimira Putina, odpowiedział jednym zdaniem: „zakończ wojnę”.

Licencja na Patrioty dla Ukrainy?

Pytany o kwestię możliwego udzielenia Ukrainie licencji na Patrioty szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że już podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze był sceptyczny co do możliwości szybkiej realizacji tego przedsięwzięcia.

To są bardzo skomplikowane technologie, to wymaga rozmów licencyjnych, transferów własności intelektualnej, budowy nowych fabryk. To jest sprawa raczej na lata niż na tygodnie czy miesiące

– podkreślił.

Na pytanie, czy można w tej sytuacji uznać tego rodzaju propozycję dla Ukrainy – jeśli dojdzie do skutku – jako środek na przeczekanie, Sikorski odparł: „To (byłby) dobry kierunek i też taka oznaka solidarności z Ukrainą”.

Byłem w Kijowie tydzień temu i tam uderzały nie tylko drony, przed którymi – niektórymi typami – są jakieś sposoby obrony, takie elektroniczne strącanie, a na rakiety balistyczne jest właściwie tylko jeden sposób: Patriot PAC-3

– dodał Sikorski.