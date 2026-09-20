Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David o jeden dzień i w sobotę wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu – podał w nocy z soboty na niedzielę (19/20 września) portal The Hill, zwracając uwagę, że nastąpiło to po wydaniu nowego ostrzeżenia o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Według relacji dziennikarzy akredytowanych przy Białym Domu, śmigłowiec z Trumpem na pokładzie wylądował w Waszyngtonie tuż przed godz. 20 miejscowego czasu (przed 2 w nocy w niedzielę czasu polskiego). Na profilach Białego Domu w portalach społecznościowych opublikowano krótkie nagranie wideo pokazujące prezydenta opuszczającego pokład śmigłowca.
Biały Dom nie skomentował przyczyny przedwczesnego powrotu prezydenta. Pierwotnie Trump miał opuścić Camp David w niedzielę (20 września).
Jak zauważył The Hill, powrót prezydenta do Waszyngtonu nastąpił po opublikowaniu w sobotę przez Departament Stanu nowego ostrzeżenia dotyczącego sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zalecono w nim Amerykanom przebywającym w tym regionie „zachowanie wzmożonej czujności” oraz przygotowanie się na ewentualne utrudnienia w podróży w związku z nowymi atakami wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską.
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Ten konflikt zbrojny może szybko eskalować. Amerykanie przebywający poza Bliskim Wschodem powinni poważnie przemyśleć podróże do tego regionu i przez niego. Osoby, które mimo wszystko podróżują do lub z tego regionu, powinny śledzić informacje dotyczące funkcjonowania lotnisk i linii lotniczych
– napisano w komunikacie Departamentu Stanu.
Arabia Saudyjska potwierdziła w sobotę, że Huti podjęli próbę ataku na stolicę tego kraju przy użyciu pocisku balistycznego. To pierwszy przypadek od czasu wznowienia walk między Arabią Saudyjską a Huti w trakcie trwającej wojny z Iranem, by zaatakowali oni Rijad.
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