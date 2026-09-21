Szefowa unijnej dyplomacji potępiła wybory parlamentarne przeprowadzone przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy.

Kaja Kallas negatywnie oceniła też głosowanie w samej Rosji i nazwała je pseudo wyborami. Odbyły się one bez udziału opozycji, wygrała partia rządząca – Jedna Rosja Władimira Putina.

Szefowa unijnej dyplomacji napisała, że to kolejna porażka rosyjskiej demokracji, że wynik był z góry ustalony i do przewidzenia.

Kreml uciszył głosy sprzeciwu, wykluczył jedyną zarejestrowaną partię sprzeciwiającą się jego wojnie na Ukrainie oraz uniemożliwił udział międzynarodowym obserwatorom wyborczym

– podkreśliła Kaja Kallas, dodając, że to pozory demokracji w Rosji.

Odnosząc się do wyborów na terenach okupowanych Ukrainy, szefowa unijnej dyplomacji zapowiedziała sankcje przeciwko tym, którzy ułatwili ich przeprowadzenie.