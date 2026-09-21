Donald Trump naciska na Wołodymyra Zełenskiego, żeby Ukraina wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie – informuje „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione z treścią rozmowy polityków.

Prezydent Stanów Zjednoczonych miał wyrazić przekonanie, że ataki powodują wzrost cen i braki na rynku paliw podczas rozmowy telefonicznej z ukraińskim przywódcą. Donald Trump w czasie niedzielnej (20.09) rozmowy miał podkreślać, że chodzi zwłaszcza o ceny diesla.

Donald Trump wcześniej już przekonywał, że jego zdaniem to ataki na rosyjskie rafinerie mają decydujący wpływ na wzrost cen oleju napędowego, a nie konflikt na Bliskim Wschodzie.