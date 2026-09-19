Gośćmi Krzysztofa Baługa byli:
Leszek Sokołowski (NL)
Arkadiusz Dąbrowski (PSL)
Marcin Sygutowski (K)
Roman Jabłoński (PiS)
Tomasz Gierczak (KO)
Tomasz Siemiński (PL2050)
Gośćmi Krzysztofa Baługa byli:
Leszek Sokołowski (NL)
Arkadiusz Dąbrowski (PSL)
Marcin Sygutowski (K)
Roman Jabłoński (PiS)
Tomasz Gierczak (KO)
Tomasz Siemiński (PL2050)
Za tydzień w Nowej Soli odbędzie się 19. Kiermasz Ogrodniczy "Zielone Ogrody nad Odrą". Na placu przy Alei Wolności będzie...
Weszło w w życie rozporządzenie MSWiA, które daje nowe uprawnienia straży miejskiej i gminnej w Polsce. Formacja zyskuje narzędzia do...
Ponad 300 osób bierze udział w zjeździe absolwentów Zespołu Szkół we Wschowie. Placówka obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia, gdyż...
W Żaganiu już po raz 7 zorganizowano „Drużynowy bieg na wieżę z książką”. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 200 metrów...
Dziś mijają 3 lata wspólnego biegania w ramach Parkrun Pałac Książęcy Żagań. W każdą sobotę mieszkańcy, ale i miłośnicy aktywności...
Występy artystyczne, dmuchańce i zabawy integracyjne - za nami Piknik Olimpijczyka, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 w Drzonkowie. W...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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