Weszło w w życie rozporządzenie MSWiA, które daje nowe uprawnienia straży miejskiej i gminnej w Polsce. Formacja zyskuje narzędzia do natychmiastowego karania sprawców w obszarach, które dotychczas wymagały zaangażowania policji lub skierowania spraw do sądu. Najbardziej dotkliwe finansowo zmiany uderzają w kierowców i pieszych lekceważących zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. – Niestety w tej kwestii nowe przepisy są nieprecyzyjne, bo nie możemy karać kierowców pojazdów i ciągników rolniczych – mówi Dariusz Rączkowski, komendant nowosolskiej formacji.

Przepisy w tej kwestii mają zmienione do końca tego roku.