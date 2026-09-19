Łagówek jest gospodarzem Pucharu Polski i mistrzostw Polski w motocrossie i quadach. Na starcie zawodów ponad 100 motocyklistów. Impreza potrwa do niedzieli, gdy oprócz motocrossowców do akcji wkroczą quadowcy.

Spikerem zawodów jest Andrzej Rencz, który przez wiele lat zaliczał się do krajowej czołówki motocrossowców:

Na torze w Łagówku nie zabrakło także działaczy z innych lubuskich klubów i żużlowców, którzy sportową przygodę rozpoczynali na Ziemi Lubuskiej:

Jednym z najbardziej zapracowanych ludzi na torze w Łagówku był prezes Anapower Anabud Racing Team Wojciech Bogucki:

Tomasz Banaszak to nowy promotor imprez motocrossowych w kraju: