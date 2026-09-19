Reneta Landsberska, miód i atrakcje dla całych rodzin – na ryneczku przy Jerzego trwa Festiwal Renety Landsberskiej i Miodu.

Dziś na odwiedzających Gorzowski Rynek Hurtowy czekają stoiska z miodami i produktami pszczelarskimi, a także sadzonki Renety Landsberskiej. Można również spróbować potraw przygotowanych z wykorzystaniem tej lokalnej odmiany jabłoni. Wszystko w ramach kolejnej edycji festiwalu, która mimo niesprzyjającej pogody przyciąga mieszkańców.

Jak przyznaje Joanna Kasprzak-Perka, prezes GRH, celem festiwalu jest przede wszystkim pokazanie lokalnych produktów.

Podczas festiwalu można więc nabyć miód i porozmawiać z pszczelarzami o jego niezwykłych właściwościach. To coś niezwykle cennego – mówi Piotr Woźniak, prezes Gorzowskiego Koła Pszczelarzy.

Festiwal Renety Landserskiej i miodu na GRH potrwa do godziny 16:00.