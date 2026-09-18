W rękawicach i z workami ruszyli na ulice. Gorzowscy uczniowie włączyli się w akcję sprzątania świata.

Dzieci i młodzież z gorzowskich szkół i przedszkoli włączyli się w 33. akcję sprzątania świata. Tym razem przypada ona pod hasłem „SOS dla wody – niech będzie wolna od śmieci”. Uczniowie i przedszkolaki wyruszyli w okolice gorzowskich szkół, przedszkoli, na boiska, place zabaw, do parków, na skwery i osiedla mieszkaniowe. My w sprzątaniu towarzyszyliśmy dzieciom ze szkoły podstawowej nr 21.

Tegoroczne sprzątanie świata ma zwrócić uwagę na problem zaśmiecania jezior i rzek, a w konsekwencji także mórz i oceanów. Zapytaliśmy uczniów czy wiedzą dlaczego trzeba dbać o środowisko.

Do akcji sprzątania już po raz 33. włączyły się placówki oświatowe z całej Polski. W Gorzowie dołączyło 30 przedszkoli, 25 podstawówek i 12 szkół ponadpodstawowych.