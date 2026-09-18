Wypalony budynek Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie będzie odbudowany. Przypomnijmy, 21 lutego w obiekcie wybuch pożar, który strawił sporą część dachu, wnętrz i wyposażenia.
W trakcie akcji ratowania pensjonariuszy również powstały poważne szkody. Powiat krośnieński, który administruje budynkiem rozpisał przetarg na gruntowny remont.
– To bardzo trudne przedsięwzięcie. Czym innym jest remont, a czymś innym odbudowa spalonego domu – mówi Anna Januszkiewicz, starosta krośnieńska.
W trakcie pożaru zginęła jedna osoba, druga zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostałych, blisko stu pensjonariuszy, zostało przewiezionych do Myszęcina, gdzie znaleźli tymczasową siedzibę.
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