Wypalony budynek Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie będzie odbudowany. Przypomnijmy, 21 lutego w obiekcie wybuch pożar, który strawił sporą część dachu, wnętrz i wyposażenia.

W trakcie akcji ratowania pensjonariuszy również powstały poważne szkody. Powiat krośnieński, który administruje budynkiem rozpisał przetarg na gruntowny remont.

– To bardzo trudne przedsięwzięcie. Czym innym jest remont, a czymś innym odbudowa spalonego domu – mówi Anna Januszkiewicz, starosta krośnieńska.

W trakcie pożaru zginęła jedna osoba, druga zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostałych, blisko stu pensjonariuszy, zostało przewiezionych do Myszęcina, gdzie znaleźli tymczasową siedzibę.