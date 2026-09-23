W pierwszej po wakacyjnej przerwie audycji z cyklu „Cyberprzezorny” przypomnimy sierpniowy wyciek danych z platformy MyDr. Zostało wykradzionych 19 mln numerów PESEL. Nasz ekspert, Łukasz Soroczyński podpowie, co możemy robić na co dzień, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych wrażliwych. Powiemy też, jakie kroki wykonać, jesli nasze osobiste informacje zostały skompromitowane. Zaprasza Piotr Kuśnierz.