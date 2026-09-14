Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1:2 (0:1) w meczu piłkarskiej Major League Soccer. W pokonanym zespole całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, ale nie wpisał się na listę strzelców.

Bramki dla gości zdobyli Dor Turgeman w 39. minucie i Peyton Miller w 47. Dla Fire w 62. trafił Maren Haile-Selassie.

To była siódma porażka ekipy z Chicago w 24 meczach obecnego sezonu. W tabeli Konferencji Wschodniej zajmuje piąte miejsce. Drużyna Revolution jest na trzeciej pozycji.