W sezonie 2027/28 Polska będzie pewna udziału dwóch zespołów w ligowej części europejskich pucharów w piłce nożnej. Mistrz kraju zacznie grę od 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a w razie porażki trafi do Ligi Europy. Zdobywca Pucharu Polski zacznie od 4. rundy LE, a jeśli odpadnie, to trafi do Ligi Konferencji.

Dwunaste miejsce (w rankingu UEFA – PAP) otwiera przed nami nowe perspektywy. Po raz pierwszy mamy gwarancję, że dwa polskie zespoły zagrają w fazie ligowej europejskich pucharów. To ułatwi planowanie, przygotowania i budżetowanie klubom, które będą reprezentowały Polskę w europejskich pucharach. Ułatwi to również konstruowanie terminarza ligowego

– powiedział dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański.

Wicemistrz Polski zacznie od 2. rundy eliminacji LM, trzeci zespół w tabeli od 2. rundy eliminacji LE, a czwarty od 2. rundy eliminacji LK.

Polskie kluby w europejskich pucharach

Ekstraklasa przekazała również, że jeśli wicemistrz Polski jednocześnie zdobędzie Puchar Polski, to przystąpi do eliminacji LM, najważniejszych rozgrywek UEFA. W tej sytuacji w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy zagra zespół, który zajmie trzecie miejsce w ligowych rozgrywkach.

Polskie kluby rozpoczną rywalizację w europejskich pucharach w sezonie 2027/28 w dniach 20–22 lipca 2027 roku. Pierwsze mecze 3. rundy kwalifikacyjnej zaplanowano na 3–5 sierpnia, natomiast spotkania fazy play off, czyli 4. rundy, odbędą się 17–19 oraz 24–26 sierpnia.

Zaczęliśmy pracę nad przyszłorocznym kalendarzem ligowym i już teraz widzimy, że nie będzie w nim większej rewolucji. Nie planujemy kolejek w środku tygodnia. Rozgrywki rozpoczniemy zapewne 23 lipca, natomiast zakończymy najprawdopodobniej 20 maja. Później odbędą się mistrzostwa Europy 2028

– zakończył Stefański.