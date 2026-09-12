Część artystyczna Winobrania zakończyła się w sobotni wieczór koncertem Ewy Farnej. Artystka zaprezentowała publiczności swoje największe hity, m.in. „Cicho”, „Wszystko albo nic” oraz „Znak”. W występie wzięły udział tłumy mieszkańców i turystów, które sięgały aż po ulicę Mariacką.

Jak przyznaje Ewa Farna, dzisiejszy koncert dał jej bardzo dużo energii:

– Nie spodziewaliśmy się, że Zielona Góra jest tak duża i klimatyczna – dodaje artystka:

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Warto dodać, że tym roku na winobraniowej scenie zagrali także m.in. Grubson, Patrycja Markowska i Margaret.