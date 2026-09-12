Opole, Cottbus i Nowa Sól – przedstawicieli między innymi tych miast można było spotkać na placu przy pomniku św. Urbana, gdzie przez dwa dni funkcjonowała strefa regionów. Zielonogórzanie i turyści mogli się nie tylko dowiedzieć wielu ciekawostek na temat miast partnerskich, ale także poznać ofertę turystyczną pobliskich regionów, m.in. Dolnego Śląska.

Przy stoiskach informacyjnych czekało wiele atrakcji, m.in. warsztaty plastyczne i degustacje:

Warto dodać, że Zielona Góra prowadzi współpracę z 14 miastami partnerskimi.