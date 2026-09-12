Mathilde Arcel otrzymała podczas sobotniej gali zamknięcia 83. festiwalu w Wenecji nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w „Woman Unknown”. Najlepszym aktorem został John Malkovich, którego można oglądać w „Dzikim Koniu Dziewięć”.

Wcześniej statuetką imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki doceniono Malou Khebizi za rolę w „A Place to Heal”.

W jury konkursu głównego zasiedli: amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka Maggie Gyllenhaal (przewodnicząca), tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania, brytyjski kompozytor i instrumentalista Daniel Blumberg, francuski reżyser i scenarzysta Xavier Giannoli, włosko-amerykański teoretyk filmu, profesor nauk humanistycznych oraz filmoznawstwa i mediów na Uniwersytecie Yale Francesco Casetti, afgańska reżyserka Shahrbanoo Sadat oraz hongkoński reżyser i producent Johnnie To.

Uroczystość zamknięcia 83. festiwalu w Wenecji odbywa się w Palazzo del Cinema na wyspie Lido. Uroczystość prowadzą aktorzy Greta Scarano i Nicolas Maupas.