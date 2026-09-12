Trwa polityczny spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Szef MS Waldemar Żurek oświadczył, że oczekuje od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora. Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego sytuacja wokół AWS stanowi „próbę generalną przed próbą przejęcia TK” przez rządzących.

W czwartek (10 września) resort sprawiedliwości poinformował, że minister Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję z maja o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Jak poinformowano, obowiązki po nim przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. MS przekazało w czwartek, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

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W piątek rano Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie, do której nie został wpuszczony. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłanka klubu PiS Maria Kurowska i działacz opozycji demokratycznej w PRL, b. kandydat na RPO Adam Borowski. Później na miejsce przyjechali inni politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński i poseł Sebastian Kaleta. Żaden z nich nie został wpuszczony do budynku. Na miejscu obecna była policja, która – zgodnie z komunikatem Komendy Stołecznej Policji – realizowała „czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób oraz ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Proszę pozwolić mi wykonywać moje obowiązki, proszę mi umożliwić sprawowanie obowiązków rektora-komendanta

– apelował Cudak.

Powołał się na decyzję resortu sprawiedliwości i podkreślił, że jest legalnie sprawującym obowiązki rektorem-komendantem. Ostatecznie Cudak w asyście policji wszedł do siedziby Akademii.

Dotychczasowy rektor uczelni Michał Sopiński powiedział na antenie Telewizji Republika, że decyzja o odwołaniu go z funkcji nie została mu doręczona.

Minister Żurek odniósł się do sytuacji na AWS

Minister Żurek, odnosząc się do sytuacji na AWS, oświadczył w piątek rano, że oczekuje od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora do 2028 r. W późniejszym komunikacie resort sprawiedliwości przekazał, że minister Żurek „zwrócił się do pełniącego obowiązki rektora-komendanta dr. hab. Sławomira Cudaka o współdziałanie z Senatem w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury powołania nowego rektora komendanta”.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki napisał w piątek na X, że „zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, wyłączną właściwość i kompetencję do powołania i odwołania Rektora Akademii ma Senat uczelni”. „Mimo tych oczywistych norm prawnych, pan Żurek postanowił odwołać rektora bez podstawy prawnej w procedurze, której zakazuje sama ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym” – podkreślił prezydencki minister, który wcześniej tego dnia spotkał się z Michałem Sopińskim.

Szef KPRP: minister Żurek wydał bezprawną decyzję administracyjną o odwołaniu rektora Sopińskiego

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W związku z próbą siłowego przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wbrew konstytucyjnej zasadzie autonomii uczelni – art. 70 ust. 5 Konstytucji RP, spotkałem się z Rektorem uczelni dr. @michalsopinski, który poinformował o bezprawnych działaniach ministra @w_zurek. Koalicja… pic.twitter.com/slijxkLP5E — Zbigniew Bogucki???? (@BoguckiZbigniew) September 11, 2026

Szef prezydenckiej kancelarii przypomniał, że szef MS podjął decyzję o odwołaniu rektora pomimo postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja 2026 r.

Pomimo jednoznacznego orzeczenia TK, minister Żurek wydał bezprawną decyzję administracyjną o odwołaniu rektora Sopińskiego

– zaznaczył szef KPRP.

Ocenił, że „atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, to kolejna próba bezprawnego wpływania przez ten rząd na niezależność instytucji takich jak TK, SN, KRS i Prokuratura Krajowa”.

Minister Żurek w kolejnym wpisie na X przekazał, że „podległa prorektor (AWS) próbowała »zwolnić dyscyplinarnie« p.o. rektora-komendanta, który funkcję objął z mocy samej ustawy”.

Samodzielne przypisanie sobie uprawnień nie stanowi prawa, a podpis na piśmie wystawionym przez osobę całkowicie nieuprawnioną nie wywołuje żadnych skutków

– podkreślił Żurek.

Dodał, że „o stosunku pracy rektora decyduje wyłącznie Senat uczelni w tajnym głosowaniu”.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że ugrupowanie złoży zawiadomienie do prokuratury „w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa”. Partia zawnioskuje też o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia połączonych sejmowych komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz administracji i spraw wewnętrznych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to „próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”. Dodał, że ta próba odbywa się także w „wymiarze organizacyjno-policyjnym”.

Tu chodzi nie tylko o stworzenie sytuacji sprzyjającej dla wygrania zbliżających się wyborów parlamentarnych, ale chodzi także o to, żeby możliwie szybko, pewnie jeszcze w tej kadencji, realizować plany szersze, odnoszące się do różnych inicjatyw brukselskich, ale w istocie niemieckich w Unii Europejskiej

– stwierdził Kaczyński.

Po południu w piątek (11 września) resort sprawiedliwości opublikował obie decyzje szefa MS dotyczące odwołania Sopińskiego. Pdkreślono, że decyzje zostały oparte o trzy filary: „wady prawne w przewodach doktorskich”, „manifestowanie poglądów politycznych” i „blokowanie organizacji aplikacji kuratorskiej”.

O dymisji przesądził skumulowany efekt tych działań. W ocenie resortu nie miały one charakteru pojedynczych pomyłek, lecz tworzyły ciągły wzorzec naruszania zasad praworządności i apolityczności

– podało MS.

Wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Sławomir Cudak zapewnił w komunikacie, że jego priorytetem pozostaje zapewnienie sprawnego i stabilnego działania uczelni. Przekazał też, że odwołał z funkcji prorektorów AWS: dr Iwonę Lewandowską-Pierzynkę i dr. Mariusza Kuryłowicza oraz powołał do pełnienia funkcji prorektora ds. rozwoju dr. Jakuba Czarkowskiego. „Dodatkowo złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dr Lewandowską–Pierzynkę i dr. Kuryłowicza” – poinformował dr hab. Cudak.