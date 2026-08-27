Szanujemy i wspieramy działania Prokuratury Europejskiej mówi Prokurator Generalny Waldemar Żurek po zatrzymaniach w sprawie afery powodziowej. CBA doprowadziło do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach kilka osób powiązanych z nieprawidłowościami przy wypłatach pomocy dla powodzian. Według mediów jest wśród nich była wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także jej mąż.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek podczas wizyty na Campusie Polska w Olsztynie przekazał, że jest to niezależne postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Europejską:

Afera powodziowa dotyczy podziału pieniędzy z puli dla pokrzywdzonych przez powódź na Dolnym Śląsku. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, 4,5 mln zł trafiło do podmiotów z okolicy, która nie ucierpiały z powodu powodzi. Firmy były związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.