Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczania nazistowskim zbrodniom.

Wcześniej podczas dwóch wywiadów lider Konfederacji Korony Polskiej zakwestionował obecność komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz Birkenau.

Prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki powiedział Polskiemu Radiu, że Grzegorz Braun tym samym publicznie i wbrew faktom zaprzeczał zbrodni ludobójstwa popełnionego w Auschwitz:

Grzegorz Braun zakwestionował m.in. obecność śladów substancji służącej do zabijania więźniów Auschwitz w pozostałościach komór gazowych dodaje prokurator Robert Janicki:

Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Europoseł zadeklarował, że złoży wyjaśnienia po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia o postawieniu zarzutów.

Śledztwo w sprawie wypowiedzi Grzegorza Brauna rozpoczęło się 14 lipca ubiegłego roku i wszczął je prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Politykowi grozi do 3 lat więzienia.